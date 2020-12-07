Молодежь в Петербурге все чаще заражается коронавирусом

Молодежь в Петербурге все чаще заражается коронавирусом
Молодые петербуржцы все чаще заражаются коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Коронавирус все чаще начали диагностировать среди молодого поколения в Петербурге, сообщила главврач городской больницы №20 Татьяна Суровцева.

Медик заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в настоящее время в Северной столице коронавирусной инфекцией заражаются все больше молодых людей, у которых нет сопутствующих заболеваний. «Возраст заболевших коронавирусом стал младше», — отметила Суровцева.

Согласно данным комитета здравоохранения, с начала декабря в Петербурге ежедневно госпитализируют более 800 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В понедельник, 7 декабря, в больницы поступили 703 заразившихся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге и Москве.

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