Попова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге и Москве

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России оставляет желать лучшего, а ситуация является напряженной.

По словам Поповой, которые приводит РИА Новости, напряженная ситуация с COVID-19 в стране в значительной степени определяется заболеваемостью в двух столицах — Москве и Петербурге. По текущим данным, до 40% от общего количества подтвержденных случаев заражения приходятся именно на эти два города. Об этом она сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Глава ведомства отметила, что сейчас среднесуточный показатель заболеваемости достиг 18,8 на 100 тысяч населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил, что не допустит марафона COVID-19 на праздниках.