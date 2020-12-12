Росгвардейцы ночью ворвались в забаррикадировавшийся бар на Рубинштейна

Сотрудники полиции, Смольного и Роспотребнадзора снова устроили рейд по заведениям Петербурга и, конечно, посетили главную «барную» улицу города.

Сотрудники Росгвардии обнаружили на улице Рубинштейна бар, который работал после 23:00. По словам очевидцев, находившиеся внутри граждане затихли, увидев машину Росгвардии.

«Сотрудники одного из баров, который работал после 23:00, увидели машину Росгвардии, забаррикадировались внутри вместе с посетителями и попытались сделать вид, что «никого нет дома»», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Прибывшие на место сотрудники МЧС взломали дверь в заведение. Дальше начались проверки.

С 26 октября действует запрет на работу объектов общественного питания в период с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в ночь с 6 на 7 ноября провели рейд, в ходе которого обнаружили 17 заведений, нарушающих правила. Власти запретили барам и ресторанам работать после 23:00, но некоторые решили не закрываться.