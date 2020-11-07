В Петербурге устроили ночной рейд по барам и ресторанам

Власти запретили работу организаций в ночное время, но это не остановило предпринимателей.

В Санкт-Петербурге в ночь с 6 на 7 ноября провели рейд, в ходе которого обнаружили 17 заведений, нарушающих правила. Власти запретили барам и ресторанам работать после 23:00, но некоторые решили не закрываться. Об этом сообщили в ККИ.

Всего было обнаружено 17 заведений на территории Центрального района, проигнорировавших требования Смольного. Среди них, например, кафе «Угрюмочная», бар «Базара нет», «Караоке бар 28″ и другие.

Отмечается, что в некоторых барах и ресторанах не соблюдались меры предосторожности и отсутствовали QR-коды. Напоминаем, что все эти нарушения могут стать причиной для наложения штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

С 26 октября действует запрет на работу объектов общественного питания в период с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ выявил коронавирусные нарушения в 121 магазине петербургских торговых центров.