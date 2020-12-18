После намека Путина: когда Смольный может смягчить ограничения

Власти Санкт-Петербурга могут несколько смягчить ограничения на новогодние праздники вслед за ежегодной пресс-конференцией президента Владимира Путина. Несмотря на то, что изначально в Смольном говорили о том, что решение будут принимать к 25 декабря, последние действия властей дали понять: пересмотреть ограничения могут только после Нового года.

Накануне, 17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина затронули и вопрос перспектив открытия Петербурга для иностранных туристов. Глава государства отметил, что сосредоточиться во время пандемии можно на внутреннем туризме.

«В целом очень хотелось бы, чтобы и наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург», — заметил Путин, добавив, что для внутренних туристов открывать границы не нужно.

Отметим, что в этом году петербургские власти довольно категорично высказывались относительно приезда туристов в Северную столицу этой зимой.

«Не надо в этом году к нам приезжать», — озвучивал просьбу вице-губернатор Евгений Елин.

Новогодние ограничения сделали Петербург максимально непривлекательным для туристов. С 25 декабря заведения общепита будут работать до 19:00, а с 30 декабря по 3 января и вовсе закроются. С 30 декабря по 10 января не будут работать организации исполнительских искусств, в том числе театры, музеи, выставки.

Особенно такие изменения не понравились рестораторам. После возмущений Смольный пошел на диалог и пообещал подумать над предложениями бизнеса. Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов даже заявлял, что решение могут принять к 25-му декабря.

Впрочем, позже губернатор Беглов поручил усилить рейды по общепиту на каникулах и заявил, что пересмотреть ограничения могут только после Нового года.

Теперь, после намека президента, не исключено, что решение Смольный может принять в ближайшие дни.