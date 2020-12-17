Смольный наносит ответный удар: к барам из «Карты сопротивления» присмотрятся, пока они ждут смягчения ограничений

В Петербурге городские власти решили усилить рейды по заведениям общественного питания. Особый интерес вызывают те, что поддержали «Карту сопротивления». У них будут искать и налоговые нарушения.

Об этом стало известно в ходе круглого стола, посвященного соблюдению «коронавирусных» мер предприятиями общепита в Центральном районе. Местные жители встретились с чиновниками.

Отдельно коснулись и так называемой «Карты сопротивления». Ее создали для заведений, которые собирались нарушать ограничения в новогоднюю ночь и каникулы. В нее вошли десятки заведений. Позже рестораторы смогли установить диалог со Смольным и карту удалили.

Как отметила на встрече депутат Оксана Дмитриева, по ее данным, на участников «Карты сопротивления» из Центрального района постоянно жалуются местные жители. Заведения, по их словам, нарушают санитарные нормы, закон о тишине, нормы пожарной безопасности.

Жители Рубинштейна рассказали, как на улице, несмотря на рейды и скандалы, продолжают открываться новые бары. Утверждается, что и они работают с нарушениями, без необходимых лицензий.

Как писала Gazeta.SPb, тревогу петербургские рестораторы начали бить после того, как Смольный объявил о новых ограничениях. С 25 декабря, как ожидается, общепит будет работать до 19:00, а с 30 декабря по 3 января не работать вовсе. Следом за возмущенными заявлениями появилась и «Карта сопротивления», но ее закрыли после того, как в Смольном обещали рассмотреть предложения рестораторов.

Власти не исключали, что может быть пересмотрено ограничение работы заведений по времени и запрет на работу в новогодние каникулы. Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявлял, что принимать решение будут в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложится к 25 декабря.

Позже губернатор Александр Беглов поручил усилить рейды по общепиту в новогодние праздники и заявил, что ограничения могут пересмотреть только после Нового года.