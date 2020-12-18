Власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на новогодние праздники

Власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на новогодние праздники
Действующие ограничительные меры, по словам Татуловой, могут привести законопослушный микро- и малый бизнес к банкротству, вынуждают средний и крупный бизнес сократить людей накануне Нового года. Фото: pixabay

Власти Петербурга и городской Роспотребнадзор рассматривают варианты смягчения коронавирусных ограничений на время новогодних праздников.

Речь идет о возможных послаблениях туристической и ресторанной отрасли города, пишет АБН.

В случае смягчения ограничений, общепит сможет работать до 23:00 на новогодних каникулах. Возможно, откроют для посещения и культурные объекты.

Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.

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