В четверг Ленобласть ожидают порывы сильного ветра и снег

В четверг Ленобласть ожидают порывы сильного ветра и снег
Днем местами выпадут осадки в виде снега. Фото: Pixabay

В субботу днем на территории Ленобласти ожидается метель, на дорогах будет сложная обстановка.

В четверг, 4 марта, ожидается небольшой, ночью местами мокрый снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти со ссылкой прогноз ФГБУ УПРДОР «Северо-Запад», в ночные часы столбики термометров опустятся до -3…-8, днем – от 0 до -5 градусов.

Спасатели также предупреждают жителей региона об образовании гололедицы на дорогах, а также призывают водителей соблюдать правила в поездках, избегать опасных маневров и не мешать работе дорожной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг жителей Санкт-Петербурга также ждет похолодание.

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