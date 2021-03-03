В четверг петербуржцев ждет похолодание

В четверг жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода.

Ночью столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза. В дневное время потеплеет до -1 градуса. Северо-западный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу на Неве со ссылкой на синоптиков, атмосферное давление будет мало меняться. На дорогах образуется гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет частая смена погоды в марте. Что касается осадков, то «сухие» периоды будут сменять обильное выпадение осадков в разном виде.