Россиян ждет частая смена погоды в марте

Теплая и холодная погода будут сменять друг друга на протяжении месяца.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиян ждет частая смена погода в марте. Будет то холодно, то тепло, заявил специалист в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что неоднозначная погода будет по всей территории страны. Что касается осадков, то «сухие» периоды будут сменять обильное выпадение осадков в разном виде.

«На Азиатской территории осадки, в основном, будут в виде снега, на Европейской территории во всех трех фазах… Прогнозируется температурный фон, в основном, около нормы»,

— рассказал синоптик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам пообещали аномально теплую погоду в начале весны. Непривычно теплая для начала марта погода, в частности, ожидает жителей Петербурга, Пскова, Новгорода, Мурманска и особенно Калининграда.