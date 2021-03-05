В Петербурге продлили некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Они будут действовать как минимум до 28 марта.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которым в городе продлевается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

До 28 марта в городе продолжат действовать ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов и курение кальянов. Также власти оставили на режиме самоизоляции граждан старше 65 лет и тех, кто имеет серьезные хроническое заболевания.

По 15 мая 2021 года будут действовать остальные ограничения, установленные постановления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов не хочет спешить со снятием коронавирусных ограничений. Губернатор считает, что во время пандемии нужно взвешивать каждый шаг.