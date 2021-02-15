Беглов не хочет спешить со снятием коронавирусных ограничений

Губернатор считает, что во время пандемии нужно взвешивать каждый шаг.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что не собирается спешить со снятием коронавирусных ограничений. Об этом он заявил сегодня, 15 февраля, в эфире «Радио России».

Политик считает, что такие решения должны быть взвешенными, так что нужно следить за ситуацией, прежде чем сделать следующий шаг. Пока что стоит носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и стараться не посещать общественные места.

Напоминаем, что эксперты заявили об улучшении эпидемиологической обстановки. В связи с этим коечный фонд для коронавирусных больных был сокращен почти на две тысячи мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю в Петербурге привили от коронавируса более 50 тысяч человек. С начала массовой вакцинации укол сделали 160 тысяч граждан.