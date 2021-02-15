За неделю в Петербурге привили от коронавируса более 50 тысяч человек

С начала массовой вакцинации укол сделали 160 тысяч граждан.

В Санкт-Петербурге в период с 8 по 14 февраля от коронавируса привили более 51,5 тысяч человек. Это значит, что темпы вакцинации продолжают нарастать, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации препарат получили 160,6 тысяч петербуржцев. Полный цикл закончили только 35,2 тысячи человек, остальным только предстоит сделать второй укол. Отмечается, что интерес к вакцинации растет: с 1 по 7 февраля было привито на 19,8% меньше граждан, чем за последнюю неделю.

В прививочных пунктах на данный момент есть более 114,8 тысяч комплектов вакцины. Напоминаем, что эксперты признают: эпидемиологическая обстановка в Петербурге улучшается. В связи с этим, например, некоторые больницы начали штатный прием пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID.