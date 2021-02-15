Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID

Доклад по этому вопросу Владимир Путин ждет до 15 марта. Фото: kremlin.ru

Доклад по этому вопросу Владимир Путин ждет до 15 марта. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность отечественных вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. В случае необходимости правительство должно будет провести дополнительные исследования препаратов и внести соответствующие изменения в регистрационные досье.

Как сообщили на сайте Кремля, доклад по данному вопросу российский лидер ждет до 15 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что способы повышения эффективности вакцины от коронавируса. Медики отмечают, что важно соблюдать ряд правил, чтобы препарат максимально защитил привитого человека.