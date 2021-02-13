Названы способы повышения эффективности вакцины от коронавируса

Названы способы повышения эффективности вакцины от коронавируса
Эксперт посоветовал снизить количество нагрузок. Фото: pixabay

Важно соблюдать ряд правил, чтобы препарат максимально защитил привитого человека.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие есть способы повысить эффективность вакцины от коронавируса. Своими советами он поделился с «Российской газетой».

Он рекомендовал в течение двух дней после вакцинации не перегружать организм физическими нагрузками. Гинцбург просит снизит активность в несколько раз, чтобы сформировался лучший иммунный ответ.

Дело в том, что для образования антител необходимо тратить много энергии, а различные нагрузки мешают синтезу белка. Также стоит полноценно питаться и поддерживать в норме свое психологическое состояние. Гинцубрг помимо прочего посоветовал отказаться от алкоголя и тем более наркотических веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал о приближении новой смертельной пандемии. Он отметил, что пандемия коронавируса стала тренировочным процессом перед чем-то «более страшным».

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