Названы способы повышения эффективности вакцины от коронавируса

Важно соблюдать ряд правил, чтобы препарат максимально защитил привитого человека.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие есть способы повысить эффективность вакцины от коронавируса. Своими советами он поделился с «Российской газетой».

Он рекомендовал в течение двух дней после вакцинации не перегружать организм физическими нагрузками. Гинцбург просит снизит активность в несколько раз, чтобы сформировался лучший иммунный ответ.

Дело в том, что для образования антител необходимо тратить много энергии, а различные нагрузки мешают синтезу белка. Также стоит полноценно питаться и поддерживать в норме свое психологическое состояние. Гинцубрг помимо прочего посоветовал отказаться от алкоголя и тем более наркотических веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников рассказал о приближении новой смертельной пандемии. Он отметил, что пандемия коронавируса стала тренировочным процессом перед чем-то «более страшным».