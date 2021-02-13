Мясников рассказал о приближении новой смертельной пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о приближении пандемии. Которая по его словам, будет «опаснее», чем коронавирус.

Он отметил, что пандемия коронавируса стала тренировочным процессом перед чем-то «более страшным».

«Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — цитирует Мясникова Ura.ru.

По его словам, от новой пандемии спасет только универсальная вакцина от гриппа.

По последним данным, в России выявлено 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 79 696. Выздоровели 3 577 907 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс заявила, что COVID-19 мог возникнуть не только в Китае — возможно, там лишь впервые зарегистрировали вспышку.