В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли минимум 20 человек

В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли минимум 20 человек
Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Фото: pixabay.com

При взрыве заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли как минимум 20 человек погибли, еще 30 пострадали.

Об этом сообщает издание Garowe Online.

По словам очевидцев, машина взорвалась в пятницу у ресторана, раздавались выстрелы.

Пока ни одна из действующих в Сомали группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории отеля в Сомали произошла атака боевиков и взрыв, в котором погибли более 20 человек, еще несколько десятков человек госпитализированы с ранениями.

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