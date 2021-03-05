В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли минимум 20 человек

При взрыве заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли как минимум 20 человек погибли, еще 30 пострадали.
Об этом сообщает издание Garowe Online.
По словам очевидцев, машина взорвалась в пятницу у ресторана, раздавались выстрелы.
Пока ни одна из действующих в Сомали группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории отеля в Сомали произошла атака боевиков и взрыв, в котором погибли более 20 человек, еще несколько десятков человек госпитализированы с ранениями.