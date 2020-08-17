Десятки человек стали жертвами атаки боевиков на отель в Сомали

На территории отеля в Сомали произошла атака боевиков и взрыв, в котором погибли более 20 человек, еще несколько десятков человек госпитализированы с ранениями.

Согласно предварительной информации Somali Guardian, все произошло днем 16 августа возле отеля Elite на пляже Лидов, где боевики подорвали автомобиль, а после начали штурм здания и захватили пленников.

Местные силовики уже завершили операцию по освобождению отеля от террористов. Всех боевиков ликвидировали. В результате атаки погибли более 20 человек, еще 35 получили травмы.

Издание отмечает, что частный отель был построен депутатом парламента. Его основным контингентом являются сомалийские политики. Журналисты утверждают, что здание было одним из наиболее охраняемых объектов в столице Сомали Могадишо.

Есть информация, что среди погибших были чиновники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число пострадавших в входе беспорядков в Бейруте превысило 720 человек.