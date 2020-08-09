Число пострадавших в входе беспорядков в Бейруте превысило 720 человек

Более 720 человек получили те или иные травмы во время столкновений между протестующими и правоохранителями в Бейруте (Ливан).

Об этом сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира». Антиправительственные беспорядки в Бейруте начались из-за мощнейшего взрыва в морском порту, который унес жизни 150 человек. Протесты на улицах города начались в субботу, 8 августа. Участие в беспорядках приняли тысячи местных жителей. Они требуют отставки правительства из-за ЧП.

Люди захватили штаб-квартиру ливанского МИД, здания Минюста и Минэнерго. Впоследствии захваченные здания были освобождены при помощи военных. Есть информация, что погиб один сотрудник МВД. Пострадали 728 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бейруте по делу о взрыву задержаны 16 сотрудников порта.

Трагедия в Бейруте произошла вечером 4 августа. Погибли не менее 150 человек, еще около пяти тысяч получили ранения. Предполагается, что к взрыву привели сварочные работы на складе, где хранились 2,7 т. аммиачной селитры.