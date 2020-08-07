В Бейруте по делу о взрыву задержаны 16 сотрудников порта

Порт Бейрута до и после взрыва. Фото: Роскосмос

Порт Бейрута до и после взрыва. Фото: Роскосмос

Правоохранительные органы Бейрута (Ливан) в рамках расследования мощнейшего взрыва в порту задержали 16 человек, работающих в порту.

Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана, ссылаясь на заявление представителя военного суда, исполняющего обязанности государственного уполномоченного судьи Фади Акики.

Судья уточнил, что правоохранители добросили около 20 человек, включая членов совета директоров порта и Таможенного департамента. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства, ставшие причиной взрыва, в котором погибло множество людей.

Трагедия в Бейруте произошла вечером 4 августа. Погибли не менее 135 человек, еще около пяти тысяч получили ранения. Предполагается, что к взрыву привели сварочные работы на складе, где хранились 2,7 т. аммиачной селитры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госкорпорация «Роскосмос» обнародовала снимки со спутника, на которых запечатлен порт Бейрута.