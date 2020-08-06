Как выглядит порт Бейрута после взрыва: снимки Роскосмоса

Как выглядит порт Бейрута после взрыва: снимки Роскосмоса
Порт Бейрута. Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала снимки со спутника, на которых запечатлен порт Бейрута. Кадры показывают, как объект выглядел до и после мощнейшего взрыва.

Первая фотография показывает порт Бейрута в ноябре прошлого года. На снимке – множество зданий рядом с водой.

Второй снимок был сделан спутником «Канопус – В» накануне, 5 августа. Видны лишь очертания некоторых объектов. Из-за разрушенных зданий кажется, что картинка размыта.

Взрыв в морском порту ливанской столицы прогремел во вторник, 4 августа. Его волна уничтожила десятки домов, автомобилей.

Как писала gazeta.spb.ru, по последним данным, погибли 135 человек, еще более пяти тысяч получили ранения.

Предполагается, что на складе сдетонировали 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы таможней пять лет назад.

Отметим, что в Бейруте работают и российские спасатели.

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