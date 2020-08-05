При взрыве в Бейруте скончались 135 человек

Количество пострадавших возросло до пяти тысяч. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Бейруте после взрыва, который произошел 4 августа, погибли уже 135 человек. Количество пострадавших достигло пяти тысяч, еще десятки граждане числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на Минздрав Ливана. Ожидается, что цифры будут расти.

Напоминаем, что все случилось в районе бейрутского морского порта. По предварительным данным, причиной инцидента является детонация взрывоопасных веществ, хранившихся на складе уже несколько лет. В результате повреждены более половины зданий города, десятки человек потеряли родных и близких. В стране объявили траур.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поддержал Ливан после взрыва. Президент направил телеграмму со словами сочувствия родным и близким погибших и пострадавших.