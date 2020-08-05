Путин поддержал Ливан после взрыва

Президент направил телеграмму со словами сочувствия родным и близким погибших и пострадавших.

Президент России Владимир Путин, узнав о страшном инциденте в Бейруте, направил телеграмму президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну. В ней глава страны выразил свои соболезнования тем, кто потерял в результате взрыва родных и близких, а также тем, кто получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,

— написал Путин.

Напоминаем, что все случилось в Бейруте. Там прогремел взрыв, в результате которого скончались более 50 человек, пострадали около 2,5 тысяч. Большинство зданий в городе повреждены, больницы переполнены. По предварительным данным, в порту произошла детонация взрывчатых веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скорая вывозит сотни раненных при мощном взрыве в порту Бейрута.