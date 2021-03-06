ВОЗ отказалась публиковать предварительные итоги расследования по COVID в Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не будут размещать результаты расследования причин происхождения коронавируса.

Так, 26 экспертов миссии заявили о том, что доклад должен быть признан несостоявшимся, поскольку приведенные выводы не являются достаточными.

Согласно данным The Wall Street Journal, миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. Эксперты направились в город, чтобы провести расследование. Они должны были выявить возможную причину возникновения пандемии.

В настоящее время эксперты призывают к проведению нового расследования.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается.

С начала пандемии в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.