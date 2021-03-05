Голикова: заболеваемость коронавирусом устойчиво снижается

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, но это не повод отказываться от масок и социальной дистанции.

«На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», — сказала она.

По ее словам, соблюдение антикоронавирусных мер необходимо, пока в России не сформируется коллективный иммунитет. Его можно достичь только с помощью вакцинации.

С начала пандемии в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которым в городе продлевается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.