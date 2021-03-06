На Петергофском шоссе прорвало трубу: водой залита вся дорога

На дороге образовалась «ледяная каша», делятся очевидцы.

На Петергофском шоссе сегодня днем, 6 февраля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у переезда на Ленинградский электромеханический завод. Там, судя по всему, прорвало трубу с холодной водой. Сейчас ей покрыто все дорожное полотно, машинам приходится ехать по «ледяной каше». На место инцидента уже прибыли сотрудники «Водоканала», которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка. Автор записи предположил, что участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. Другие подробности выясняются.