Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка

Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка
Место ДТП. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Петровской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП с перевертышем. По предварительным данным, все находящиеся в Mercedes люди были в нетрезвом виде.

Дорожный инцидент случился сегодня, 6 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машина «не вписалась» в поворот у крейсера «Аврора». В авто находились трое, все живы, немного пострадала девушка. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Автор записи предположил, что участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате ДТП на Петроградке пострадали два человека.

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