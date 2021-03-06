Mercedes с тремя людьми перевернулся на Петровской набережной, пострадала девушка

На Петровской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП с перевертышем. По предварительным данным, все находящиеся в Mercedes люди были в нетрезвом виде.

Дорожный инцидент случился сегодня, 6 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машина «не вписалась» в поворот у крейсера «Аврора». В авто находились трое, все живы, немного пострадала девушка. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Автор записи предположил, что участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате ДТП на Петроградке пострадали два человека.