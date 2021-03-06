В результате ДТП на Петроградке пострадали два человека

В ночь на 6 марта на Петроградской стороне в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор». В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, ДТП произошло около половины первого ночи на углу Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Проезжую часть не смогли поделить Ford и Volkswagen.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.