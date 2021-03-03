Пять автомобилей устроили массовое ДТП на КАД перед Дачным проспектом

Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что массовая авария случилась на внешнем кольце КАД перед Дачным проспектом. Дорогу не поделили пять машин: четыре легковушки и грузовик. По словам автомобилистов, ДТП серьезно затруднило движение по кольцу.

Жители города в комментариях сетуют на неудобную развязку и непонятные указатели.

«Это самая сложная развязка среди всех кадовских, 4 дороги пересекаются во всех возможных направлениях, можно проехать с любого направления в любое. Проблем она не вызывает только у местных», — пишет пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Хасанской улице под колесами иномарки погиб 68-летний мужчина.