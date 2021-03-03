На Хасанской улице под колесами иномарки погиб 68-летний мужчина

Во вторник, 2 марта, около 7 часов в Красногвардейском районе Северной столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал 68-летний мужчина.

Трагический инцидент случился возле дома №19 по Хасанской улице. Автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 21-летнего молодого человека, сбил пенсионера в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате столкновения потерпевший получил множественные травмы и был госпитализирован.

К сожалению, повреждения оказались несовместимы с жизнью и вскоре мужчина умер. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту случившегося. После установления всех обстоятельств ДТП будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали тракториста и его приятеля, похитивших иномарку с Софийской улицы.