В Ленобласти задержали тракториста, который вместе с приятелем похитил иномарку на Софийской улице

В понедельник, 1 марта на Сортавальском шоссе возле деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти полицейские заметили двоих мужчин, выходящих из авто, которое показалось стражам порядка украденным.

Из салона «Киа Сид» в момент, когда на машину обратили внимание правоохранители, вышли двое мужчин, в руках одного из них были номерные знаки авто. Заметив наряд полиции, подозрительные личности попытались скрыться, но одного из убегавших удалось задержать — им оказался 39-летний тракторист.

Немногим позже к стражам порядка за помощью обратилась 47-летняя владелица «Киа Сид», заявившая о хищении автомобиля с парковки возле дома №29 по Софийской улице в Петербурге. Ущерб женщина оценила в 850 тысяч рублей. В тот же день в частном доме в поселке Токсово был задержан 36-летний безработный соучастник кражи. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, а автомобиль передали владельцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском произошла массовая авария: пострадала женщина.