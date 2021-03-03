В Ленобласти задержали тракториста, который вместе с приятелем похитил иномарку на Софийской улице

В Ленобласти задержали тракториста, который вместе с приятелем похитил иномарку на Софийской улице
Украденный автомобиль под сохранную расписку передали владельцу. Фото: pixabay

В понедельник, 1 марта на Сортавальском шоссе возле деревни Скотное Всеволожского района Ленобласти полицейские заметили двоих мужчин, выходящих из авто, которое показалось стражам порядка украденным.

Из салона «Киа Сид» в момент, когда на машину обратили внимание правоохранители, вышли двое мужчин, в руках одного из них были номерные знаки авто. Заметив наряд полиции, подозрительные личности попытались скрыться, но одного из убегавших удалось задержать — им оказался 39-летний тракторист.

Немногим позже к стражам порядка за помощью обратилась 47-летняя владелица «Киа Сид», заявившая о хищении автомобиля с парковки возле дома №29 по Софийской улице в Петербурге. Ущерб женщина оценила в 850 тысяч рублей. В тот же день в частном доме в поселке Токсово был задержан 36-летний безработный соучастник кражи. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, а автомобиль передали владельцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском произошла массовая авария: пострадала женщина.

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