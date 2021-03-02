На Комендантском массовая авария: одна женщина пострадала

На Комендантском массовая авария: одна женщина пострадала
В аварии пострадала женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Известно, что гражданка получила травму головы.

На Комендантском проспекте сегодня вечером, 2 марта, произошла массовая авария. Там образовался «паровозик» из четырех автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Водитель задней машины, видимо, отвлекся и въехал в стоящие машины не тормозя»,

— рассказал мужчина, который вызывал сотрудников ДПС.

Известно, что есть пострадавшая – женщина в одной из машин получила травму головы. На место уже прибыли сотрудники спецслужб и медики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пудости после ДТП скончался пешеход: мужчина скончался. Врачи не успели спасти жизнь пострадавшему, он скончался от полученных травм.

дтп Комендантский проспект новости СПб


 

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