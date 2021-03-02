В Пудости после ДТП скончался пешеход: мужчина скончался

Жизнь пациента не успели спасти. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жизнь пациента не успели спасти. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Врачи не успели спасти жизнь пострадавшему, он скончался от полученных травм.

В Ленинградской области сегодня, 2 марта, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ОГИБДД Гатчинского района».

Все случилось в поселке Пудость примерно в половине третьего дня. Там автомобиль сбил с ног 46-летнего мужчину, а затем скрылся в неизвестном направлении.

На место прибыли полицейские и медики. Врачи пытались спасти пострадавшего, но не успели, им оставалось только констатировать смерть пациента.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, а также выясняют, кто был виноват в аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле «Парка Победы» школьник на самокате попал под автобус.