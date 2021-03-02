Возле «Парка Победы» школьник на самокате попал под автобус

Возле &#171;Парка Победы&#187; школьник на самокате попал под автобус
Ребенок пытался пересечь дорогу по "зебре" на самокате. Фото: pixabay

Днем во вторник, 2 марта, в Московском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и ребенка.

Инцидент, случившийся возле станции метро «Парк Победы», на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта, как передает 78.ru, попал на видеокамеры. На записи видно, что школьник на самокате пытается переехать дорогу по пешеходному переходу, а навстречу мальчику мчится автобус.

После столкновения водитель сразу же остановился, а ребёнок, упав, продолжал лежать на асфальте. К нему сразу же поспешили прохожие, однако о состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно, как и о том, как стал виновником происшествия.

Напоминаем, ранee gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Бронетанковой улице нетрезвый водитель сбил сотрудника полиции. Нарушителя задерживали с погоней.

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Возле «Парка Победы» школьник на самокате попал под автобус
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