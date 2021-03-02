В Петербурге пьяный водитель сбил сотрудника полиции

В Петербурге пьяный водитель сбил сотрудника полиции
Материалы по факту наезда будут переданы в следственные органы. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На юге Петербурга задержали нетрезвого водителя, который совершивший наезд на сотрудника полиции. Не обошлось без погони. По факту случившегося проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 1 марта на Бронетанковой улице возле дома №10, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и региону.

Наряд патрульно-постовой службы на служебном автомобиле потребовал остановиться Lada Vesta. Водитель приостановил автомобиль, однако когда к машине приблизился инспектор, тот сбил его и поехал дальше. Началась погоня. В итоге водителя задержали у дома № 6 по Стрельнинскому шоссе. За рулем оказался 33-летний мужчина. Он был нетрезв.

Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил нести службу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погоня начались на Невском проспекте. В районе Тучкова моста для остановки автомобиля было предпринято табельное оружие Остановить лихача получилось только в районе станции метро «Спортивная».

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