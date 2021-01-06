В центре Петербурга произошла погоня за стрельбой

В итоге машина влетела в бордюр и перевернулось набок. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге машина влетела в бордюр и перевернулось набок. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 6 января за водителем Kia Rio в Петербурге пришлось гнались десять экипажей ДПС.

Погоня начались на Невском проспекте. В районе Тучкова моста для остановки автомобиля было предпринято табельное оружие Остановить лихача получилось только в районе станции метро «Спортивная».

Водитель не справился с управлением на повороте, машина влетела в бордюр и перевернулось набок, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем оказался 22-летний молодой человек. После аварии он был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущен. В отношении водителя иномарки были составлены несколько административных протоколов: отказ о прохождении медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрестков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии приезжала скорая помощь.