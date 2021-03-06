В Петербурге сиделку, подозреваемую в попытке убить блокадницу, заключили под стражу

Женщину подозревают в том, что она хотела убить пенсионерку. Фото: pixabay

Женщину подозревают в том, что она хотела убить пенсионерку. Фото: pixabay

Обвиняемая рассчитывала на более мягкую меру пресечения.

Красносельский районный суд сегодня, 6 марта, избрал меру пресечения для сиделки, подозреваемой в попытке убить блокадницу. Ее отправили под арест до 1 мая 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Установлено, что инцидент произошел в квартире на Народного Ополчения 28 февраля. По предварительным данным, выпившая сиделка 98-летней блокадницы начала избивать подопечную. Она успела нанести удары в области головы, туловища, ног. Следствие считает, что у нее была определенная цель – убить пенсионерку.

5 марта подозреваемую задержали, а сегодня ее отправили под арест. Горожанка рассчитывала, что ей изберут более мягкую меру пресечения. Напоминаем, что после инцидента пенсионерка угодила в больницу со множество травм, сейчас она находится дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК проверит информацию о мошенничествах в отношении петербургских пенсионеров.