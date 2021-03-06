СК проверит информацию о мошенничествах в отношении петербургских пенсионеров

СМИ писали, что пожилых людей обманывают люди, представляющиеся сотрудниками юридических компаний.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал Следственный комитет по Санкт-Петербургу проверить информацию о мошенничествах в отношении пенсионеров. Об этом сообщили сегодня, 6 марта, в пресс-службе ведомства.

Журналисты писали, что пожилых людей обманывают злоумышленники, представляющиеся сотрудниками юридических компаний. Так, в сюжете одного из телеканалов говорилось, что обманщики помогали лауреату государственной премии Российской Федерации Леониду Любовскому в оформлении льгот. За это пенсионер заплатил 100 тысяч рублей.

Жертвами мошенников стали несколько человек. Бастыркин отметил, что если будут найдены основания, то нужно возбуждать уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что председатель СК РФ Бастыркин лично контролирует изнасилование 16-летней петербурженки.