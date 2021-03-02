Председатель СК РФ Бастыркин лично контролирует изнасилование 16-летней петербурженки

В совершении преступления обвиняют трех парней.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин взял под личный контроль уголовное дело, возбужденное после группового изнасилования несовершеннолетней петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В полицию обратилась мать изнасилованной 16-летней девочки. Она заявила, что на школьницу напали три молодых человека. Подростки пришли на день рождения, а затем, по версии потерпевшей, напоили ее. После этого у нее помутнело перед глазами, и она почти потеряла сознание.

Ее беспомощным состоянием воспользовались несколько парней. Какое-то время она скрывала факт случившегося, но родители заметили, что девушка ведет себя странно. Она обо всем рассказала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загребском бульваре изнасиловали петербурженку с болезнью Альцгеймера.