На Загребском бульваре изнасиловали петербурженку с болезнью Альцгеймера

Все произошло в коммунальной квартире на Загребском. Фото: google.maps

Все произошло в коммунальной квартире на Загребском. Фото: google.maps

о Фрунзенском районе полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после изнасилования больной 57-летней женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию обратился житель Петербурга с сообщением об изнасиловании. Все произошло в коммунальной квартире на Загребском бульваре, 43.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили женщину с признаками изнасилования, которая приходится заявителю матерью. Она страдает от болезнь Альцгеймера.

Потерпевшую увезли в НИИ скорой помощи. Медики осмотрели женщину и выяснили, что она также была избита: у нее зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы и маточное кровотечение.

Из квартиры изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, постельное белье и одежду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погибшая при пожаре на Большой Пушкарской женщина была связана.