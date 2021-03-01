Погибшая при пожаре на Большой Пушкарской женщина была связана

Погибшая при пожаре на Большой Пушкарской женщина была связана
В пожаре мог кто-то пострадать. Фото: скриншот Вконтакте

В ночь на 1 марта в Красногвардейском районе произошел взрыв и квартирный пожар, в котором погибли два человека — мать и сын.

По информации городского главка МЧС, жильцы дома №26 по Большой Пушкарской вызвали пожарных в двенадцатом часу ночи. Горела обстановка в 20 «квадратов» в трехкомнатной квартире. Пламя сбили в 00:35.

Очевидцы сообщали в соцсетях, что жертвами пожара стали женщина и ее взрослый сын, между которыми произошла ссора. Спасатели ломились в их квартиру, но сын не открывал дверь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, после пожара в квартире нашли тело 27-летнего мужчины, а также 75-летнюю пенсионерку, которая еще была жива. У женщины были связаны руки за спиной. Потерпевшую повезли в больницу, но она скончалась в карете скорой помощи.

Отмечается, что у погибшего мужчины за плечами несколько судимостей по статье о наркотиках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной пожар на Большой Пороховской потушили за час.

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