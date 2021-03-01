Ночной пожар на Большой Пороховской потушили за час

В Красногвардейском районе в ночь на 1 марта сгорела трехкомнатная квартира. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили в петербургском управлении МЧС, квартирный пожар произошел в дома №26 по Большой Пороховской улице. Очевидцы вызвали пожарных в двенадцатом часу ночи.
Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что горит обстановка на площади 20 квадратных метров в трехкомнатной квартире общей площадью в 60 «квадратов». Возгорание удалось ликвидировать за час с лишним — в 00:35.
С огнем боролись пять пожарных машин и 21 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар.