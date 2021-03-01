Ночной пожар на Большой Пороховской потушили за час

Ночной пожар на Большой Пороховской потушили за час
В пожаре мог кто-то пострадать. Фото: скриншот Вконтакте

В Красногвардейском районе в ночь на 1 марта сгорела трехкомнатная квартира. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщили в петербургском управлении МЧС, квартирный пожар произошел в дома №26 по Большой Пороховской улице. Очевидцы вызвали пожарных в двенадцатом часу ночи.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что горит обстановка на площади 20 квадратных метров в трехкомнатной квартире общей площадью в 60 «квадратов». Возгорание удалось ликвидировать за час с лишним — в 00:35.

С огнем боролись пять пожарных машин и 21 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар.

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