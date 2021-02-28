На Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар

На Большой Пороховской прогремел взрыв, после которого начался пожар
В пожаре мог кто-то пострадать. Фото: скриншот Вконтакте

На место выехали спасатели: непонятно, справились ли они с огнем.

В Красногвардейском районе поздно вечером 28 февраля произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Все случилось в квартире на Большой Пороховской улице. Там сначала прогремел взрыв, а затем произошел пожар. На место уже выехали спасатели, которым предстоит ликвидировать возгорание.

На видео, которое попало в сеть, видно языки пламени, вызывающиеся из балкона. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стрелялись из-за припаркованного на газоне автомобиля. В одном из дворов города идет ожесточенная борьба за соблюдение правил парковки.

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