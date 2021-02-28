Петербуржцы стрелялись из-за припаркованного на газоне автомобиля

В одном из дворов города идет ожесточенная борьба за соблюдение правил парковки.

В Санкт-Петербурге мужчины устроили потасовку из-за автомобиля, припаркованного на газоне возле детской площадки. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на очевидцев инцидента.

Все случилось во дворе на Афонской улице. Несколько мужчин поссорились из-за нарушения правил парковки. В какой-то момент даже прогремели выстрелы. В итоге одного из участников конфликта госпитализировали – врачи оценили его травмы как тяжелые. Известно, что у мужчины перелом костей черепа и раздроблена глазница. Есть еще один пострадавший, у него диагностировали сотрясение мозга.

Потерпевшие обратились в полицию. Они рассчитывают, что будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Ленобласти задержала мужчин, подозреваемых в конфликте со стрельбой в Шлиссельбурге.