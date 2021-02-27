Полиция Ленобласти задержала мужчин, подозреваемых в конфликте со стрельбой в Шлиссельбурге

В четверг, 25 февраля, около 23 часов в полицию Кировского района Ленобласти обратился 28-летний курьер, который сообщил о стрельбе в кафе на Затонной улиц в Шлиссельбурге.

По словам заявителя, когда он приехал в кафе за очередным заказом, к нему подошли трое неизвестных, попросивших доставить в больницу их друга, который получил ранение в бедро. Доставщик передал 34-летнего пострадавшего врачам и сразу же сообщил об инциденте правоохранителям. Прибыв к месту происшествия, полицейские обнаружили в кафе умершего мужчину с огнестрельным ранением в груди.

В ночь на 27 февраля сотрудники уголовного розыска, развернув широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия, задержали пятерых предполагаемых участников конфликта со стрельбой от 23 до 36 лет. Среди них и 33-летний владелец заведения. Все они выходцы из Кавказа, четверо имеют гражданство РФ. При задержании у возможных злоумышленников изъяли оружие.

По предварительным данным, в кафе проходила так называемая «стрелка» двух группировок одной диаспоры, конкурирующих за сферы экономического влияния.

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