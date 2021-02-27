Петербурженка выстрелила в пенсионерку, после конфликта в автобусе

Петербурженка выстрелила в пенсионерку, после конфликта в автобусе
Конфликт разгорелся в автобусе. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Невском районе Петербурга прогремела стрельба. Конфликт разгорелся между двумя пассажирками автобуса.

Инцидент случился в пятницу, 26 февраля, у станции метро «Дыбенко». По данным следствия, 30-летняя женщина, выйдя из автобуса, выстрелила из пневматического пистолета в 65-летнюю оппонентку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, потерпевшую госпитализировали с касательным ранением щеки в состоянии средней степени тяжести.

Злоумышленницу задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант нашел ружье и устроил стрельбу в петербургской квартире, а после вышел в подъезд.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб стрельба


 

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