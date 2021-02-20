Мигрант нашел ружье и устроил стрельбу в петербургской квартире, а после вышел в подъезд

В Петербурге задержали мигрант из Средней Азии, устроившего стрельбу в квартире. Мужчина решил «опробовать» ружье прямо в помещении.

Инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, в одном из домов на Приозерском шоссе. В отдел полиции обратился один из жильцов с заявлением о том, что на лестничной клетке дома разгуливает мужчина с ружьем.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские обезвредили мужчину. Оказалось, что 31-летний задержанный делал ремонт в квартире, где и нашел оружие.

Охотничье ружье находилось в сейфе, который мужчина вскрыл ради интереса. После этого из любопытства сделал 2 выстрела дробью в ванной комнате в потолок и вышел на лестничную клетку.

Обошлось без пострадавших. Также выяснилось, что мужчина находится без регистрации в России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяная компания избила тракториста и устроила стрельбу.