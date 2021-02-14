В Ленобласти пьяная компания избила тракториста и устроила стрельбу

В Тосненском районе задержали пятерых мужчин, которые угрожали трактористу, а после открыли стрельбу.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в деревне Новинка. Около восьми часов вечера в отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила о нападении на ее мужа.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пятеро неизвестных на «ВАЗ-2114» избили 47-летнего тракториста и требовали у него деньги. После этого они выстрелили в воздух из пистолета и уехали. Однако скрыться от полиции им не удалось.

Машину остановили через час в деревне Рябово. Транспортом управлял пьяный 58-летний мужчина. В салоне находились еще четверо таких же нетрезвых граждан.

У мужчин изъяли патрона 12 калибра, и предмет, похожий на револьвер. В отношении задержанных были составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный гендиректор открыл стрельбу у клуба на Чудновского и попал в полицию.