В Петербурге в 2020 году закрылись более 1,3 тысяч точек общепита

Многие предприятия не смогли справиться с последствиями пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге в 2020 году закрылись 1308 точек общественного питания. Об этом сообщает компания СПАРК.

Известно, что в начале прошлого года в городе насчитывалось 7,3 тысячи зарегистрированных заведений, а через год их стало 6,6 тысяч. Позже перерегистрировались и вернулись на рынок более 500 предприятий.

Эксперты отмечают, что каждый год закрывается несколько сотен предприятий. В 2019 году прекратили работу 1,1 тысяч точек общепита. Многие связывают закрытие ресторанов и кафе с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на помощь предприятиям общепита в Петербурге направят еще 150 млн рублей.