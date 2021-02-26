На помощь предприятиям общепита в Петербурге направят еще 150 млн рублей

"Беззалоговые займы – это наиболее комфортный и быстрый способ помочь городским предприятиям, которые нуждаются сейчас в средствах для восстановления деятельности", - отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: pixabay

"Беззалоговые займы – это наиболее комфортный и быстрый способ помочь городским предприятиям, которые нуждаются сейчас в средствах для восстановления деятельности", - отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: pixabay

Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса выделить еще 150 миллионов рублей на поддержку петербургских предприятий общественного питания.

Субсидии получат заведения, имеющие лицензию на продажу подакцизных товаров, поскольку данная отрасль признана наиболее пострадавшей. В целом оборот общепита за прошлый год составил 65 миллиардов рублей, что на 30% результатов 2019 года.

Отметим, что с начала года Фонд уже выделял 100 млн рублей для помощи кафе и ресторанам. Еще 50 млн было направлено на поддержку туристической отрасли. Планируется, что к концу года объем беззалоговых займов достигнет 500 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов заявил о возможности увеличить бюджет Петербурга до 1 трлн рублей к 2023 году. Предполагалось, что эта планка будет достигнута к 2024 году.